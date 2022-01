Green pass: Uncem, su scuolabus accolto appello sindaci

"L'appello dei Sindaci e di Uncem per gli scuolabus è stato accolto positivamente. L'ordinanza del Ministro Speranza elimina l'obbligo di super Green pass per l'accesso degli studenti ai mezzi di trasporto per raggiungere le scuole. Ora attendiamo di vedere come saranno i primi giorni di scuola. Non poca la preoccupazione. Ma i sindaci, in particolare bei piccoli Comuni, faranno tutto il possibile, con dirigenti e scolastici, per agevolare studenti e famiglie". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l'unione dei Comuni e degli enti montani.