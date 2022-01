Green Pass: UniTo, Mattei esprime posizione personale

"Le parole pronunciate da Ugo Mattei in occasione della manifestazione No Vax di sabato a Torino esprimono con ogni evidenza una posizione personale e che non rappresentano in alcun modo il sentire comune diffuso nella comunità universitaria". Lo precisa l'Università di Torino a proposito tenuto ieri, in piazza Castello, a Torino, dal docente di diritto civile che è tra i promotori della commissione Dupre (dubbio e prevenzione) ed è contrario al green pass come a molte altre decisioni del governo per contenere la pandemia Covid. "Questo episodio - aggiunge - offre piuttosto all'Ateneo l'opportunità di tornare a ringraziare quelle persone che, con dedizione e sacrificio, consentono di governare l'incertezza di questi tempi e di affrontare concretamente le criticità che abbiamo di fronte nel pieno rispetto delle regole e dei principi di legittimità scientifica".