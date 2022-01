GIUSTIZIA

La cricca non c'era, Padalino assolto

Il magistrato piemontese che secondo la Procura di Torino avrebbe beneficiato di favori è stato assolto a Milano: il fatto non sussiste. "È la fine di un incubo durato 4 anni". Sullo sfondo la guerra interna tra pm a Palazzo di Giustizia

“Il fatto non sussiste”. È stato assolto l’ex pm di Torino Andrea Padalino, difeso dall’avvocato Massimo Dinoia, al termine del processo con il rito abbreviato in cui era co-imputato, a vario titolo, per tre casi presunti di corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio. Lo ha deciso il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi. La Procura con gli aggiunti Eugenio Fusco e Laura Pedio aveva chiesto una condanna a 3 anni di reclusione. Secondo l’accusa – istruita dalla Procura di Torino che aveva delineato l’esistenza di una “cricca dei favori” – il magistrato piemontese, oggi giudice civile a Vercelli, avrebbe ottenuto cene gratis, tra cui una nel ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, soggiorni gratuiti in un resort a Orta San Giulio (Novara) e una prestazione oculistica gratis per la madre. Tutte situazioni sempre negate con forza dallo stesso Padalino. Accuse che sono cadute oggi con la sentenza di assoluzione con rito abbreviato (motivazioni tra 15 giorni). Per tutti gli imputati non ha retto l’accusa di corruzione, anche per l’appuntato dei carabinieri Renato Dematteis, condannato per il solo abuso d’ufficio.

“È la fine di un incubo – scrive in una nota l’avvocato difensore Dinoia –. Dopo ben quattro anni di autentico massacro mediatico è stata proclamata la totale innocenza del dott. Padalino. Non appena la sua vicenda processuale è arrivata sul tavolo di un giudice, questi ha solennemente ed ufficialmente decretato che questi quattro lunghi anni di autentica sofferenza per lui e per la sua famiglia sono stati una pena ingiusta”. Un calvario che però, anche a fronte di una piena assoluzione non si cancella facilmente. “Ma se può trarre un insegnamento ed è proprio ciò che conforterà il dott. Padalino: ancor più di quanto abbia avuto a cuore finora, egli avrà ben vivo nella sua mente che, alla semplice pendenza di un processo penale, si accompagnano sempre dolorose conseguenze per le persone indagate e per le loro famiglie”.