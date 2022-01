Piemonte: online bando Consiglio per patrocini onerosi onlus

Sul sito del Consiglio regionale è disponibile il bando per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di iniziative promosse da enti pubblici o privati senza scopo di lucro per il 2022. Obiettivo, fornire sostegno a manifestazioni per la valorizzazione del territorio piemontese in ambito culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo e turistico-promozionale, anche realizzati in modalità virtuale. Le iniziative devono avere una previsione di spesa compresa fra mille e 50 mila euro. La valutazione e la conseguente quantificazione del contributo seguiranno una serie di criteri definiti, fra cui la coerenza con il bando, la rilevanza territoriale dell'iniziativa, la valenza culturale, formativa, sociale, scientifica, sportiva e di promozione turistica, l'impatto sull'immagine del Consiglio, l'affidabilità di chi organizza e il rapporto con il territorio. L'esito verrà comunicato ai soggetti richiedenti. È possibile consultare il bando integrale e trovare la modulistica completa da compilare per la formulazione della domanda di contributo sul sito del Consiglio regionale.