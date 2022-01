Minori: allontanamento zero, 300 emendamenti in Commissione

La Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha iniziato questa mattina l'esame degli oltre 300 emendamenti al disegno di legge "Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti", presentato dall'assessore regionale al Welfare Chiara Caucino. Sono stati illustrati una decina di subemendamenti - primi firmatari Monica Canalis (Pd) e Marco Grimaldi (Luv) - al primo comma dell'emendamento della Giunta che riscrive l'articolo 1 sulle finalità e i principi generali del provvedimento. L'articolo intende "tutelare il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine", fatte salve le situazioni nelle quali si renda necessario un allontanamento giudiziario o amministrativo, "rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione anche attraverso un'opera di sostegno sociale, psicologico ed economico ai genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado nelle condizioni di assumersi la responsabilità del minore". Sono intervenuti soltanto commissari di opposizione, che hanno criticato per vari aspetti il provvedimento presentato dalla Giunta.