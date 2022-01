Al bar col Green pass intestato ad altri, quattro denunce

Il Green pass esibito al bar, per consumare seduti a un tavolino, apparteneva ad altre persone. Lo ha scoperto la polizia municipale di Valenza (Alessandria), che ha denunciato due minorenni, richiedenti asilo di origini armene, per sostituzione di persona. Gli intestatari dei certificati verdi, un minorenne italiano residente a Valenza e un armeno maggiorenne, sono invece accusati di favoreggiamento. Dagli accertamenti della polizia locale, i due giovani seduti al bar non erano vaccinati. I quattro sono stati segnalati al Tribunale per i Minorenni di Torino e di Alessandria.