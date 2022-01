Covid: Boni (Radicali Italiani), un errore chiudere atenei

"Un errore che si ripete Università e Politecnico in Dad. Si riapra subito". A sollecitarlo il presidente dei Radicali Italiani, Igor Boni, dopo la decisione degli atenei di riprendere l'attività a distanza. "Draghi ha tenuto la barra dritta per tenere aperte le scuole, e ha fatto molto bene - sottolinea Boni -, e ha dichiarato 'non andare a scuola e poi in pizzeria e a fare sport? Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto il resto, non ci sono i motivi per farlo, la situazione è molto diversa grazie ai vaccini'. Allora perché Università e Politecnico sono in Dad? Non valgono gli stessi ragionamenti?". Boni ricorda che "da tempo auspichiamo che le Università e il Politecnico non siano posti in lockdown e lo ripeto a maggior ragione oggi. Si risponderà che il picco dei contagi fa paura, ma noi con la stragrande maggioranza degli studenti universitari vaccinati dobbiamo convivere con il virus senza produrre ulteriori danni e carenze nei servizi agli studenti. Facciamo vaccinare quasi tutti e poi li lasciamo a casa? - conclude Boni - Qui si tratta di assumersi la responsabilità di riaprire subito, facendo rispettare i protocolli di sicurezza già da tempo predisposti. Altrimenti in nome dell'impossibile rischio zero c'è il rischio sicuro di proseguire nel danneggiare gli studenti che sono il motivo stesso dell'esistenza delle Università e del Politecnico".