Covid: Palagiustizia Torino, pass e Ffp2 anche per avvocati

Green pass anche per avvocati, periti e consulenti: è quanto prevedono le disposizioni del procuratore generale Francesco Saluzzo, entrate in vigore oggi, per l'accesso al Palazzo di Giustizia di Torino. In una circolare il magistrato ha anche sottolineato l'obbligo di indossare mascherine Ffp2. Dal primo febbraio il Green Pass sarà necessario per tutti, tranne gli imputati e i testimoni dei processi. Gli over 50 dal 15 febbraio avranno bisogno del super Green pass.