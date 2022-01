Covid: in Piemonte 17.147 nuovi casi, +23 ricoverati

Almeno per oggi, rallenta l'incremento dei ricoverati Covid in Piemonte: in terapia intensiva il saldo, rispetto ai dati di ieri, è -1, mentre negli altri reparti l'Unità di crisi della Regione ha registrato +23 pazienti. Il dato globale aggiornato è, rispettivamente, di 147 e 1.934 ricoverati. I nuovi casi di contagi sono 17.147 (di cui 14.731 dopo test antigenico), pari al 17,3% dei 99.388 tamponi eseguiti (83.303 antigenici). La quota di asintomatici è del 72,1%. I decessi sono 16, nessuno di oggi. Registrati anche 11.002 nuovi casi di guarigione, le persone in isolamento domiciliare sono 154.733. Dall'inizio della pandemia in Piemonte il totale dei casi positivi diventa 645.379, i morti 12.207, i guariti 476.538.