Tff: Montaruli (FdI), nomina Della Casa un'offesa per Torino

"La nomina di Steve della Casa come direttore artistico del Torino Film Festival è una notizia che mi lascia senza parole, un'offesa e un fallimento. Mi appello a Museo del Cinema, Regione e Comune affinché ci ripensino. Non solo è il vecchio che avanza ma è un incubo con cui Torino fa ancora i conti, una nomina che riapre ferite con un corredo ideologico di cui non abbiamo bisogno". Lo afferma, in una nota, il deputato torinese di FdI Augusta Montaruli in relazione alla nomina di Steve Della Casa, di cui la parlamentare ricorda il passato in Lotta Continua e il coinvolgimento "nelle indagini relative all'assalto dell'Angelo Azzurro durante il quale perse la vita il giovane studente Roberto Crescenzio". "Possibile che non ci sia nessun altro che possa portare alto il nome del Tff e farlo guardare avanti? Possibile che non si sia trovato un nome non divisivo per una kermesse che dovrebbe essere di tutti? I bravi non stanno solo dall'altra parte - sostiene Montaruli - e i cittadini vogliono una rottura con il passato peraltro inglorioso".