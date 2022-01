Marcia no vax a Roma: tavolo tecnico in questura sulle misure

In vista della manifestazione no vax in programma sabato nella Capitale e ribattezzata su alcuni volantini come "Marcia su Roma", è in programma, tra oggi e domani, un tavolo tecnico in Questura che servirà a mettere a punto l'ordinanza sulla gestione dell'ordine pubblico. Su alcune chat presenti su Telegram nei gruppi della galassia che si oppone alla vaccinazione e all'obbligo del Green pass sono comparse locandine con manifestazioni fissate per sabato in molte città tra cui Torino, Milano, Napoli e Palermo. "Facciamo come in Kazakistan. Proteste contro la dittatura", si legge nel canale Basta dittatura.