Peste suina: Cia, stop caccia può far proliferare cinghiali

La Cia di Alessandria è preoccupata per il blocco della caccia disposto dalla Regione Piemonte dopo i casi di peste suina riscontrati in alcuni cinghiali morti tra Piemonte e Liguria. L'organizzazione agricola tema che il provvedimento possa portare a una proliferazione di capi, "la cui popolazione - si legge in una nota - è numericamente fuori controllo da anni, acuita peraltro dai 2 di lockdown e di sospensione delle attività venatorie". "E' un problema anche per il contenimento delle altre specie, che causano danni in agricoltura - rimarca Massimo Ponta, vicepresidente provinciale - Auspichiamo che entro il 31 gennaio possa essere definita la reale situazione e l'effettiva portata degli esemplari infetti. Considerata l'emergenza, è il momento di gestire la questione dei selvatici in maniera differente da come fatto finora".