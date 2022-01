Morta bimba di 3 anni precipitata da quarto piano a Torino

E' morta poco fa la bimba di 3 anni caduta dal un alloggio al quarto piano in via Milano ieri sera. La bimba era stata subito intubata con prognosi riservata. Ricoverata in rianimazione all'ospedale Regina Margherita con un gravissimo trauma cranico e toracico con lesioni ossee multiple. Nonostante gli sforzi dei sanitari, non c'è però stato nulla da fare. Sulla vicenda la questura non fornisce dettagli per il momento. Fatima, questo il nome della bambina, viveva con la mamma, italiana di 41 anni, nel palazzo di via Milano, a pochi passi dal mercato di Porta Palazzo. Il compagno della donna, un marocchino di 32 anni che non è il padre della piccola, vive nell'appartamento accanto. Gli investigatori stanno sentendo la coppia e altri testimoni per capire con chi fosse con Fatima al momento della caduta. Cadendo, la bambina aveva riportato un gravissimo trauma cranico, un trauma toracico e lesioni ossee multiple.