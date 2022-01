Vaccini: minacce a deputato via sms, scoperto autore

E' stato identificato dai carabinieri l'uomo che il 7 gennaio fa aveva minacciato via sms Paolo Tiramani, deputato della Lega e sindaco di Borgosesia (Vercelli), manifestando contrarieta' all'obbligo vaccinale. Si tratta di un 57enne residente in provincia di Alessandria, denunciato per minaccia ad un componente di corpo politico, reato che prevede la reclusione da uno a sette anni. Era stato lo stesso onorevole a sporgere denuncia all'Arma dopo aver ricevuto l'sms contenente una serie di minacce: "Fate passare l'obbligo - aveva scritto il 57enne senza firmarsi - e verremo a prendervi uno per uno. E non vi piacerà cosa faremo. Da ex elettore tradito fino al midollo te lo dico: non sarà domani, non sarà tra un anno, ma il conto lo pagherete tutto e con gli interessi del caso. Onorevole avvisato". Le indagini dei carabinieri della compagnia di Borgosesia hanno permesso di individuare il mittente dell'sms, raggiunto nella sua abitazione. I militari hanno anche sequestrato cautelativamente due armi legalmente detenute dall'uomo.