Sciopero vigili urbani Torino, presidio davanti Prefettura

"Siamo qui per dimostrare che la categoria ha un minimo di dignità e che non ha intenzione di essere trattata all'infinito come una polizia di 'serie z' per i diritti e di 'serie a' per i doveri". Così il sindacato unitario lavoratori polizia locale, un presidio davanti alla prefettura di Torino in occasione dello sciopero contro le modifiche del Ministero dell'Interno al disegno di legge sulla polizia locale. Tra le richieste del sindacato quella di avere un trattamento previdenziale equiparato alle polizie statali, per andare in pensione prima e con un assegno adeguato, e di sottrarre la categoria alle logiche privatistiche previste dal vigente sistema contrattuale per avere un contratto di diritto pubblico come le polizie statali. I comandanti, sempre secondo il sindacato, devono inoltre essere nominati solo per concorso, e non per nomina, e l'armamento deve essere uniforme. Al presidio in piazza Castello sono intervenuti la parlamentare Augusta Montaruli e l'assessore regionale Maurizio Marrone, di Fratelli d'Italia.