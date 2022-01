Peste suina: Uncem, urgente un tavolo di lavoro nazionale

"L'ordinanza del Ministero della Salute che vieta, nelle aree a cavallo di Piemonte e Liguria, la caccia e ogni attività, anche escursionistica in bosco, richiede un veloce approfondimento regionale e nazionale, in specifici tavoli, per affrontare subito la situazione. Senza che la peste suina si estenda ulteriormente". Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, interviene così sui divieti decisi dopo la scoperta di alcuni casi - otto in tutto - di peste suina. "In bosco, sono state salvaguardate le attività selviculturali e questo è positivo - aggiunge Colombero -. Ma per evitare la peste suina africana si ampli e raggiunga anche allevamenti, oltre che animali selvatici, si deve agire in fretta. Anche con abbattimenti urgenti. Uncem è disponibile a un immediato tavolo di lavoro con la Regione, nelle prossime ore, e auspica anche un tavolo nazionale, urgente e alla presenza dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole. E' un tema del Governo, importantissimo per il Piemonte e per tutto il Paese".