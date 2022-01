Smog: Torino, ancora due giorni di stop per i diesel Euro 5

Non migliora la qualità dell'aria a Torino. Proseguono dunque fino a mercoledì 19 gennaio le limitazioni previste dal livello 1 del semaforo anti smog, che si conferma di colore arancione. Almeno ancora per due giorni, dunque, dalle 8 alle 19 sarà attivo il blocco dei veicoli diesel fino agli euro 5 per il trasporto persone e dei diesel Euro 3 e 4 per il trasporto delle merci. Lo stop riguarda anche i veicoli che hanno attivato il sistema Move In.