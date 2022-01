Sanità: medicina di genere, individuati referenti ogni Asl

Le Asl piemontesi hanno individuato un referente aziendale per la promozione della medicina di genere. È quanto emerso nel corso della seduta di oggi della Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, che ha audito alcuni rappresentanti delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale e i referenti regionali sulla medicina di genere. "La medicina di genere è la medicina che cura la persona e non la malattia, con un approccio alla cura di taglio multidisciplinare per comprendere i meccanismi attraverso cui le differenze di sesso e di genere agiscono sullo stato di salute, sull'insorgenza e sul decorso di numerose malattie e sulla risposta ai farmaci - spiega Silvia De Francia dell'Università di Torino - Non si tratta di prendere in considerazione il genere maschile o femminile, ma il genere: costruzione poliedrica che include ruolo sociale, comportamenti, valori, attitudini, fattori legati all'ambiente e le interazioni che essi hanno con i fattori biologici".