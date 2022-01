Camera di Commercio, riparte Palestra digitale

Per chi cerca lavoro e vuole arricchire il curriculum, per il commerciante o il ristoratore che vuole farsi pubblicità sui social, per l'artigiano o l'agricoltore che punta a vendere sul web, per chi vuole introdurre novità in azienda, per chi ha poco budget ma molte idee: il digitale è a portata di mano grazie agli appuntamenti formativi gratuiti proposti on line dalla Camera di commercio di Torino. Si parte il 19 gennaio e si prosegue per tutto l'anno con una serie di appuntamenti che affronteranno i temi di maggiore interesse: i social network più diffusi, le vendite on line, le sponsorizzazioni e gli adv, il posizionamento sui motori di ricerca, e così via. "Nel 2021 oltre 1.300 persone hanno frequentato on line i corsi della nostra palestra: in molti casi si è trattato di un primo approccio al digitale che ha portato immediatamente a riflessioni concrete sul modello di business e a miglioramenti tangibili già nel breve periodo. Ripartiamo con la stessa convinzione invitando imprenditori e cittadini a sfruttare queste opportunità gratuite e qualificate alla portata di tutti" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio. La formula è consolidata: lezioni di un'ora e mezza on line ogni 15 giorni in pausa pranzo, gratuite e aperte a tutti, imprenditori, dipendenti, collaboratori, lavoratori e privati. Per una consulenza personalizzata e gratuita è poi anche possibile prenotare un appuntamento con una delle tutor digitali, che sempre on line svolgono un'analisi approfondita della presenza sul web e propongono miglioramenti e successive occasioni formative. Nel 2021 sono state organizzate 22 lezioni on line di palestra digitale con 1.322 partecipanti. Oltre 50 gli incontri individuali.