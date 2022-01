Embraco: Regione Piemonte, dal Mise parola fine a vertenza

"Oggi è stata messa la parola 'fine' alla vertenza della ex Embraco, con la conferma del Mise che non è mai esistito un piano B che potesse garantire un progetto di reindustrializzazione, non sono previsti altri ammortizzatori sociali, tantomeno non sono stati immaginati interventi economici mirati a una ricollocazione dei lavoratori". Così l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, al termine del tavolo di crisi sulla vertenza. "La Regione continuerà a essere al fianco dei lavoratori anche dopo il 22 gennaio, quando terminerà la cassa: ho promesso che non li abbandoneremo e così sarà", aggiunge Chiorino.