Sanità: Stecco (Lega), da Inail risorse fondamentali per edilizia

Il presidente della commissione Sanità, il leghista Alessandro Stecco, è intervenuto nel corso del dibattito per l’approvazione della proposta di deliberazione 196 . “Una proposta fondamentale – ha dichiarato in aula Stecco – perché mette a disposizione, attraverso l’Inail, 1,28 miliardi di euro per un piano di edilizia sanitaria che ad oggi non aveva copertura economica né era in grado di rispondere alle necessità del Piemonte. Al nostro assessore alla Sanità Luigi Icardi va quindi il merito di aver effettuato, anche grazie all’Ires, una saggia valutazione della situazione complessiva”.

“Resta la grande necessità di superare la carenza di medici e specialisti – ha concluso Alessandro Stecco – oltre che di dotare del giusto organico il personale sanitario senza dimenticare la riorganizzazione auspicabile dei modelli ospedalieri e territoriali. Confidiamo che il Governo lavori insieme con la Regione per raggiungere questo obiettivo”.