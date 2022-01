Casa: in Piemonte 85 mln per avere case popolari più green

Sono in arrivo in Piemonte 85 milioni di euro per l'efficientamento energetico di 1.914 alloggi di edilizia popolare. Sono risorse che attingono al fondo complementare del Pnrr destinato al Programma Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica presentato oggi dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall'assessore alla Casa Chiara Caucino. "Un finanziamento fondamentale per dare un impulso decisivo all'edilizia residenziale pubblica - spiegano Cirio e Caucino - a fronte di un piano che ha visto la preziosa collaborazione dei Comuni (hanno risposto al bando in 88) delle 3 Atc regionali". "La casa, - ha aggiunto Cirio - è un diritto inalienabile e siamo convinti che solo con una collaborazione con tutti i soggetti coinvolti si possa arrivare a garantirlo. Quest'anno anche la Regione cambierà casa e si trasferirà nel Grattacielo e auspico che i piemontesi che ne hanno bisogno trovino la loro giusta situazione abitativa". L'obiettivo del Pnnr - è stato spiegato - è la sostenibilità ambientale e per fare questo sono stati fissati paletti precisi come il risparmio del 35% del consumo medio ad alloggio oggetto di intervento con relativo incremento minimo di 2 classi energetiche. Per quanto riguarda la suddivisione delle risorse, il 20,5% sarà destinata nell'Ambito Nord (Atc e Comuni), il 55,6% nell'Ambito Centro e il restante 23,9% all'Ambito Sud. L'assessore Caucino ha poi annunciato, a seguito di questa prima tranche di interventi, il cui piano di finanziamento dovrà essere approvato dal Ministero entro marzo e i cui lavori dovranno concludersi nel 2026, una seconda tranche di per altri 2.000 alloggi per una cifra intorno ai 99 milioni.