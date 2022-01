Peveraro elettrizzato

Dicono che… a Paolo Peverano non spiacerebbe affatto tornare all’Iren. L’ex presidente, designato a suo tempo da Piero Fassino e poi giubilato da Chiara Appendino, in pubblico si schermisce, ma in realtà starebbe facendo più di un pensierino. Anzi, secondo indiscrezioni trapelate dai vertici dell’azienda si sarebbe portato avanti chiedendo un appuntamento con Gianni Vittorio Armani, forse con l’intento di sondare l’opinione del potente amministratore delegato. Chissà cosa ne pensa il sindaco Stefano Lo Russo, cui spetta l’indicazione, finora piuttosto restio a portare indietro le lancette riesumando il vecchio personale politico e di sottogoverno dell’era fassiniana. Ah, saperlo.