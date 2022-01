Casa: Tecnocasa, in leggero aumento prezzi a Torino nel 2021

Nei primi sei mesi del 2021 i prezzi delle case a Torino hanno registrato un aumento dello 0,7%. Lo rilevano le analisi condotte dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Il centro della città non evidenzia variazioni a livello di valori, mentre crescono del 3,7% i valori immobiliari della macroarea di Santa Rita-Mirafiori Nord grazie, in particolare, al trend della zona di Santa Rita-corso Siracusa nella prima parte del 2021.Tra i quartieri che registrano un buon andamento c'è Madonna di Campagna dove le compravendite riguardano soprattutto abitazioni costruite dopo gli anni 2000. I prezzi contenuti degli immobili del quartiere consentono l'acquisto a un target giovane che si sta orientando comunque su un trilocale. Le soluzioni più recenti sorgono nei pressi dello Juventus Stadium e i valori al mq si aggirano intorno a 1700. I prezzi contenuti consentono l'acquisto per investimento di bilocali da 30-40 mila euro. Esistono case di ringhiera, poco richieste, che si scambiano a 400-450 euro al mq. Crescono dello 0,4% i valori immobiliari della macroarea Francia-San Paolo e dello 0,2% nell'area di Nizza-Lingotto-Mirafiori Sud. In leggero aumento le quotazioni immobiliari nel quartiere Mirafiori-Corso Unione Sovietica.