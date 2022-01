Export: Piemonte quasi a livelli pre-pandemia

Il terzo trimestre 2021 – secondo il Monitor dei Distretti del Piemonte curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo – ha rappresentato un periodo di crescita per le esportazioni dei distretti piemontesi (+9,3%), durante il quale sono stati quasi recuperati i livelli del terzo trimestre 2019 (-1,3%). Nei primi nove mesi l'export ha registrato un aumento del 16,6% rispetto agli stessi mesi del 2020. Tuttavia, questo balzo risulta inferiore alla media dei distretti industriali italiani (+20,5%) e del manifatturiero piemontese (+24,1%). Inoltre, il confronto con i primi nove mesi del 2019 evidenzia un gap del 5,8% ancora da colmare rispetto ai livelli di export pre-Covid per i distretti piemontesi, mentre i distretti italiani segnano un aumento del 2,3% e il manifatturiero piemontese del 2,5% nello stesso periodo. Il dato regionale è condizionato dalle difficoltà del comparto Moda, escludendo il quale i distretti piemontesi hanno registrato risultati in linea con la media dei distretti italiani: +7,4% a fronte del +7,8%. "Nei primi nove mesi del 2021 i distretti piemontesi hanno esportato per un valore assoluto di quasi 8 miliardi di euro, recuperando terreno sia nei mercati maturi che in quelli emergenti. Lo studio lascia intuire la forza del made in Piemonte e le potenzialità per poter tornare ai livelli del 2019. Spiccano in positivo i distretti Agroalimentari e i distretti industriali della meccanica piemontese. E confortano i segnali positivi dal distretto della Moda, che avrà bisogno di più tempo per riprendersi. Il recente accordo siglato da Intesa Sanpaolo con Sistema Moda Italia va proprio nella direzione di supportare le imprese di questa filiera", commenta Andrea Perusin, direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo.

Rispetto ai primi nove mesi del 2020, risulta buono l'andamento delle esportazioni distrettuali piemontesi sia sui mercati maturi (+12,3%) trainati da Stati Uniti, Irlanda e Germania, sia sui nuovi mercati (+26,9%) con Cina e Hong Kong in testa. Rispetto ai primi nove mesi del 2019 le esportazioni verso i nuovi mercati si collocano sopra i livelli pre-crisi del 3,1%, mentre le esportazioni verso i mercati maturi risultano in calo del 9,4%. Tra i paesi con i maggiori gap troviamo Svizzera, Francia, Regno Unito e Spagna. Risultano in crescita rispetto ai primi nove mesi del 2020 tutti i distretti piemontesi (a esclusione del Riso di Vercelli) e 8 distretti su 12 sono gia' oltre i livelli di export dello stesso periodo del 2019. Il distretto che sta mostrando le performance migliori e' quello dei Casalinghi di Omegna, protagonista di un balzo significativo nei primi nove mesi del 2021 (+53,7%), che gli ha consentito di crescere anche rispetto ai primi nove mesi del 2019 (+36,9%). Spiccano in positivo i distretti Agro-alimentari piemontesi, che sui mercati esteri hanno conseguito risultati migliori rispetto ai distretti alimentari italiani: +16% rispetto ai primi nove mesi del 2020 (+9,8%). La nocciola e frutta piemontese ha conseguito una crescita sui mercati esteri del 34%, i Vini delle Langhe, Roero e Monferrato del 17,9%, i Dolci di Alba e Cuneo del 15,3% e il Caffè, confetterie e cioccolato torinese del 13,2%. Solo il Riso di Vercelli risulta in calo del 5,5%. Tutti i distretti Agro-alimentari piemontesi hanno superato abbondantemente anche i livelli di export dei primi 9 mesi 2019 (+18,4%), anche in questo caso facendo meglio dei distretti Agroalimentari italiani (+14,1%). Molto positiva la performance sui mercati esteri del Polo Ict di Torino, che si colloca oltre i livelli dei primi nove mesi del 2020 (+18,1%) e del 2019 (+14,1%). In rimonta anche le esportazioni del Polo aerospaziale del Piemonte, aumentate dell'1,5%, ma inferiori ai livelli dei primi nove mesi del 2019 quasi del 20%.