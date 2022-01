Fondi riqualificazione urbana, dal Governo 11 milioni al Piemonte

Il Governo dovrà pagare alla Regione Piemonte 11 milioni di euro. Fondi per la riqualificazione urbana già assegnati ai Comuni di Rivalta e Nole e revocati quando gli interventi erano già stati effettuati. Ad annunciare la decisione del Tar, a cui si era rivolta l'avvocatura regionale, è l'assessore agli Affari legali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, che si è occupato della vicenda con il consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Davide d'Agostino. "È inaccettabile da parte del Governo assegnare delle risorse, far effettuare alle amministrazioni gli interventi milionari di riqualificazione, e poi rimangiarsi la parola revocando il contributo - sostiene Marrone -. Al comune di Rivalta 3.655.791,80 euro per via Primo Maggio, interventi di edilizia sovvenzionata la Parrocchia di via Fossano. Al comune di Nole 1.923.384,62 euro per la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e la nuova Torre civica. Tutti interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare le infrastrutture dei quartieri con presenza di forte disagio abitativo, e che ora saranno totalmente coperti dai fondi del governo. Una vittoria - conclude Marrone - contro l'arroganza di un governo forte con i piccoli, che questa volta ha trovato però sulla sua strada una Regione determinata a difendere il territorio e i bilanci dei suoi comuni. Ha vinto il lavoro di squadra fatto di sinergia trasversale tra l'avvocatura regionale, le amministrazioni comunali e i loro legali".