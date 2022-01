Province: presidente Vco Lana, problemi di salute ho pensato di dimettermi

Il presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Alessandro Lana, affida per qualche giorno la guida dell'ente al vicepresidente, Rino Porini, per motivi di salute. Lo comunica lo stesso Lana, in una nota, per ''evitare strumentalizzazioni e voci''. ''Non avrei voluto mettere in piazza la mia sfera privata - scrive Lana in una nota - ma da diverse settimane ho qualche problema di salute che mi ha impedito finora di svolgere con la dovuta costanza il ruolo di Presidente della Provincia e per questa ragione ho pensato più di una volta a dimettermi, sia per rispetto dell'ente che rappresento, sia perché la salute personale la devo mettere come priorità nella mia vita per me stesso e per la mia famiglia. Mi ero dato come scadenza questa settimana e avrei deciso anche dopo il confronto con i miei consiglieri e la mia famiglia che sta subendo questa situazione, ma altrettanto mi sta aiutando a non prendere decisioni affrettate''. Al momento niente dimissioni, in attesa di altre visite mediche in programma. ''Se sarò in grado di continuare, e quindi la mia salute sarà in ripresa, farò un punto della situazione politico sia con il mio gruppo, sia con il gruppo di minoranza'', conclude Lana.