Pnrr: prima riunione a Torino della cabina di regia Lo Russo

Prima riunione, a Palazzo Civico, della cabina di regia istituzionale di attuazione del Pnrr, che riunisce Città di Torino, Regione Piemonte, Città metropolitana, Università degli Studi e Politecnico. Ad annunciarlo sui social il sindaco Stefano Lo Russo, che ribadisce come "l'attuazione del Pnrr sia una sfida decisiva per tutto il Paese, da cui dipendono investimenti strategici che dovranno creare sviluppo e ripresa economica". "Abbiamo voluto creare - ricorda - un coordinamento permanente con lo scopo di cogliere tutte le potenzialità del Piano in modo sinergico. È necessario un lavoro comune per realizzare con rapidità ed efficienza il Piano nazionale di ripresa e resilienza".