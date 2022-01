Superbonus: Ance Piemonte e VdA, basta con i cambiamenti

"Basta con i continui cambiamenti al funzionamento del Superbonus. L'incertezza delle regole, anche con provvedimenti retroattivi, scoraggia il mercato e le imprese piu' serie". Così, in una nota, il presidente di Ance Piemonte e Valle d'Aosta Paola Malabaila a seguito dell'ennesima modifica alla normativa dei bonus fiscali, contenuta nella bozza di Dl Sostegni-ter che sopprime le ulteriori cessioni dei crediti. Ance Piemonte e Valle d'Aosta ha trasmesso una lettera ai parlamentari piemontesi per richiamare l'attenzione su questa problematica. "Condividiamo l'obiettivo di contrastare le frodi ma non si possono colpire continuamente migliaia di cittadini e di imprese corrette e professionali impegnate in interventi di riqualificazione energetica e sismica, che ora dovranno necessariamente rivedere le condizioni contrattuali con i proprietari, generando contenziosi e un blocco del mercato - continua Malabaila. - Non è la prima modifica in corso al funzionamento dei bonus edilizi, ogni mese ci troviamo di fronte a qualche nuova norma che genera confusione e rischia di fermare i cantieri". "Con questa nuova ultima modifica, sarà ben difficile per le imprese cedere i crediti e di conseguenza saranno penalizzate proprio le famiglie più bisognose - continua il Presidente dell'Ance Piemonte e Valle d'Aosta -. Pur comprendendo che il Governo stia correndo velocemente ai ripari per contenere i crediti fittizi che sono stati prodotti, mi preme rilevare che la velocità legiferativa non significa però efficienza!", conclude Malabaila.