Minori: Pd Piemonte, Comuni contro "Allontanamento zero"

"Il Ddl Caucino è profondamente sbagliato e lesivo dei diritti dei minori, oltre ad ingessare l'operatività dei Consorzi socio assistenziali. La voce dei consiglieri comunali del Piemonte si unisce a quella di associazioni, famiglie affidatarie, sindacalisti e professionisti, che in questi giorni stanno spedendo cartoline di protesta agli indirizzo di Alberto Cirio e Stefano Allasia". Ad affermarlo Paolo Furia, segretario del Pd Piemonte, e Monica Canalis, vicesegretaria Dem e consigliera regionale. "Sono tantissimi - sottolineano - i consigli comunali del Piemonte che si stanno mobilitando per chiedere il ritiro del Ddl 'Allontanamento zero', presentato dalla Giunta Cirio. Dopo i Comuni di Verbania, Savigliano, Chieri, Grugliasco, Rivalta e Piossasco, molti altri comuni, tra cui Torino, stanno presentando in Giunta e Consiglio un ordine del giorno di contrarietà. Un coro a più voci - concludono - per chiedere con forza di ritirare finalmente questo testo divisivo e pericoloso".