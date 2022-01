Violenza donne: tribunale Torino, casi raddoppiati

In un anno si è registrato, a Torino, un "rilevante aumento dei reati connotati da violenza alla persona" e "il raddoppio dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale". E' quanto ha segnalato il tribunale in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. Il dato è contenuto nella rapporto inviato alla Cassazione dal presidente della Corte d'appello, Edoardo Barelli Innocenti, e proviene dalla sezione dei giudici per le indagini preliminari.