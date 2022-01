Amministrative: Asti, si profila sfida Rasero-Crivelli

Ad Asti la sfida alle amministrative del 2022 sarà tra il sindaco uscente Maurizio Rasero e il principale candidato del centrosinistra Paolo Crivelli, 68 anni, medico infettivologo in pensione da qualche mese, ex consigliere comunale. La conferma di Rasero, su Facebook, è arrivata proprio mentre Crivelli illustrava la sua candidatura. Il Movimento 5 Stelle correrà con un suo candidato mentre Italia Viva, con Azione, lavora ad un terzo polo. Inoltre, un gruppo Facebook, "Dalla parte degli astigiani", ha avviato una raccolta firme proponendo la candidatura di Mario Bovino, ex assessore allo Sport. "La mia candidatura - spiega Crivelli - nasce dalla consapevolezza che viviamo in una città spenta e con un isolamento preoccupante. Vogliamo contaminare la città con il virus della partecipazione e privilegiare le nuove generazioni". Sui social, l'attuale sindaco ha sciolto le riserve: "La squadra, l'unità, la collaborazione e la sinergia sono elementi essenziali per il successo di un progetto - scrive -. Contate su di me. Tante cose sono già state fatte e tante altre potremo farne ancora insieme. Il progetto non è chiuso e già confezionato, ma aperto ai miglioramenti che potranno arrivare dall'esperienza e dalle professionalità che chiunque, unendosi a noi, potrà portare". Ad appoggiare Rasero, al momenti, ci sono, al momento, I Giovani Astigiani, la lista Maurizio Rasero sindaco e A.S.T.I. (Arte Storia, Territorio, Inclusione).