Covid: in Piemonte 13.378 nuovi contagi, +32 ricoverati

Dopo tre giorni contraddistinti da un lieve calo, torna a salire il dato complessivo dei ricoverati Covid in Piemonte: il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione riporta +32 nei reparti ordinari (in totale sono ora 2.085), mentre in terapia intensiva il numero è lo stesso di ieri, 142. I morti sono 11, uno solo relativo a oggi, da inizio pandemia diventano 12.451. I nuovi contagi sono 13.378, di cui 11.469 diagnosticati dopo test antigenico, pari al 13,6% di 98.285 tamponi eseguiti (84.709 antigenici). La quota di asintomatici è pari all'86,1% Le persone in isolamento domiciliare sono 170.753, i guariti sono 12.872 in più rispetto a ieri e il dato complessivo da inizio pandemia si avvicina a 600 mila: con l'aggiornamento di oggi sono 599.278.