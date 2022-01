Operazione Quirinale

Dicono che... non ci sarebbe di cui stupirsi se presentandosi all’ingresso di Montecitorio declinasse le sue generalità con un “il mio nome è Ravetti, Domenico Ravetti” e, sempre sul modello di 007, per aperitivo scegliesse il classico Martini agitato, non mescolato. Che pensare altrimenti della missione in veste di grande elettore del consigliere regionale dem di fronte all’annuncio di una diretta quotidiana del nostro sui canali social del Pd piemontese titolata nientepopodimeno che “Operazione Quirinale”? Ovviamente tutti penderanno dalle labbra di “Mimmo” per conoscere retroscena, analisi e previsioni sull’elezione del Presidente della Repubblica. Dicono che, in queste ora, stia curando puntigliosamente il look. Da Operazione tuono (pardon Quirinale) a Solo per i tuoi occhi, è un attimo.