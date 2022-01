Icon acquisisce impianti risalita Sestrieres per 90 mln

Passaggio di proprietà per uno dei più grandi comprensori sciistici delle Alpi. ll fondo Icon Infrastructure Partners V, gestito da Icon Infrastructrue Llp, ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione del 100% della Sestrieres dai suoi attuali azionisti Pubbli-Gest Spa e Abc srl. L'operazione vale 90 milioni. Sestrieres è la società che gestisce 47 impianti di risalita che si estendono, per un totale di 305 km piste, in diverse vallate delle montagne del Torinese.