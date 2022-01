Covid: clienti senza Green Pass, multe a Torino

Il gestore di un bar in corso Palermo a Torino è stato sanzionato dalla polizia per la presenza nel locale di un cliente senza Green Pass. Lo stesso provvedimento ha riguardato una sala scommesse in corso Giulio Cesare dove sono stati individuate tre persone senza certificato; in questo caso l'esercizio - alla terza violazione delle misure anti Covid - è stato chiuso per cinque giorni. Gli interventi sono scattati nel corso di un'operazione di controllo del territorio nella zona di Barriera di Milano.