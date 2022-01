Calcio: Torino un gol e 3 pali, col Sassuolo pari beffa

Pareggio per 1-1 all'Olimpico tra Torino e Sassuolo, sfida valida per la 23esima giornata di Serie A. Match che lascia l'amaro in bocca ai granata passati in vantaggio al 16' con un colpo di testa di Sanabria e protagonisti in negativo con 3 pali colpiti da Mandragora, dallo stesso Sanabria e da Bremer. All'88' la doccia fredda per il Toro, Berardi telecomanda un cross per Raspadori che a tu per tu col portiere non sbaglia. La classifica vede il Torino salire a 32 punti, a 29 i neroverdi.