Cisl: congresso Fnp Piemonte

Si terrà mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio allo Starhotel Majestic di Torino l'undicesimo Congresso Fnp Cisl Piemonte con lo slogan "Esploratori di futuro". Alle assise parteciperanno 104 delegati in rappresentanza degli oltre 130 mila iscritti in tutta la regione. Ai lavori interverranno il segretario generale Fnp Piero Ragazzini e il segretario generale Cisl Piemonte Alessio Ferraris. Porterà il saluto della Città di Torino l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli. "Al centro del nostro Congresso tre parole: difesa del potere di acquisto delle pensioni, un fisco più giusto, tutela della disabilità. Oltre un milione di pensionati piemontesi sono stati il sostegno alle famiglie in difficoltà nel periodo della pandemia, devono vedere il giusto riconoscimento per un ruolo sociale decisivo. Occorre un impegno della Regione su un piano sanitario che affronti le cure domiciliari e gli altri nodi irrisolti della sanità" commenta il segretario generale della Fnp Piemonte Giorgio Bizzarri. I lavori si apriranno con la proiezione del filmato "Un niente fatto di storie" che racconta con le testimonianze di operatori e dirigenti Fnp e volontari Anteas i due anni di pandemia. Seguirà l'intervento di Don Ermis Segatti, presbitero e docente dell'Università di Torino e della Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Sarà ricordato Gigi Bonfanti, ex segretario generale Fnp, con la consegna di due borse di studio a lui intitolate agli studenti delle scuole professionali della Piazza dei Mestieri di Torino. Verrà inoltre presentata la pubblicazione di Paolo Arnolfo, operatore Fnp Piemonte, "Le Rsa nel Pnrr", volume che inaugura per Edizioni Lavoro la collana Fnp Esploratori di Futuro.