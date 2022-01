Ancora smog a Torino, semaforo arancione anche in pianura

L'aria non migliora a Torino e nei comuni dell'area metropolitana, per cui vengono confermate fino a mercoledì compreso, e allargate anche ai comuni di pianura, le misure anti smog previste dal livello arancione del semaforo anti inquinamento. Ancora per due giorni, fino alle nuove rilevazioni di Arpa Piemonte, resta dunque in vigore il blocco dei veicoli diesel fino alla categoria Euro 5, compresi i veicoli dotati di dispositivo Move In. Il provvedimento riguarda i 33 comuni dell'agglomerato di Torino, capoluogo compreso, ai quali si aggiungono questa volta Carmagnola, Chivasso, Ciriè, Poirino, Rivarolo Canavese e San Maurizio Canavese.