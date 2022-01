Smog: Lo Russo, lavoriamo ad azione complessiva strutturale

Per affrontare il tema inquinamento e smog "lavoriamo a un'azione complessiva che deve essere non episodica, non ideologica ma strutturale". A ribadirlo, a margine della cerimonia per Eurovision Song Contest, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che ha anche confermato che "la Ztl resta sospesa fino al termine dell'emergenza pandemica, ci sembra doveroso, anche perché è un tema molto complicato quello della gestione di questa fase storica della vita della città". Lo Russo, ricordando anche il piano mobilità e infrastrutture presentato ieri al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, spiega: "le cose che abbiamo annunciato vanno nell'ottica di dare una risposta strutturale e non episodica al tema della componente smog derivante dal traffico. Questo è importante ma non basta e stiamo mettendo in campo un'azione, che presenteremo nelle prossime settimane, sul piano di neutralità di emissioni, che è un target ambizioso dato dall'Unione Europea. Noi vogliamo dare il nostro contributo non solo per quel che riguarda lo smog derivante dal traffico veicolare ma anche da edifici vetusti o sistemi di riscaldamento non più adeguati".