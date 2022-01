Circolo Canottieri Esperia Torino, Sarno nuova presidente

L'avvocato Donatella Sarno, 52 anni, è il nuovo presidente del Circolo Canottieri Esperia Torino. Del nuovo consiglio fanno parte anche i vicepresidenti Andrea Bonesi ed Emanuela Zinetti, e i consiglieri Emilio Barile La Raia, Iosetta Biggio, Paola Bruera, Bruno Caprioli, Lorenzo Galano, Mario Lanfranco, Federico Malandrino, Luisa Piazza, Paola Pintor. Forte la presenza femminile, con il 50% delle deleghe affidate a donne fra cui ex atlete e professioniste con profili ed esperienze molto variegate e consolidata esperienza nella gestione del mondo associativo, imprenditoriale e sportivo. "Tra le priorità del nuovo Consiglio, oltre all'organizzazione della storica D'Inverno sul Po, giunta alla 39esima edizione, che si svolgerà il 12 e 13 febbraio prossimi, c'è l'ulteriore potenziamento dell'attività agonista e quella dei master, nonché il rafforzamento del settore Pararowing e CAS (Corsi Avviamento allo Sport) - spiega la neo presidente - L'obiettivo è ampliare l'offerta sportiva proprio per avvicinare più persone al circolo e al canottaggio. Al centro del programma anche il rafforzamento dei rapporti con Comune e Regione decisivi per lo sviluppo dell'attività sportiva e dei soci. Il Po è una grande risorsa per la nostra città e l'Esperia vuole essere uno dei protagonisti di un progetto che intende sostenere non solo la crescita dello sport ma anche di tutte quelle iniziative mirate valorizzare il fiume come luogo di aggregazione culturale e importante attrattore turistico".