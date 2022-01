Torino, scesi a 7.400 i dipendenti comunali

La Città di Torino è sempre più piccola, e non solo in senso demografico. Continua a calare, in particolare per i numerosi pensionamenti, il numero dei dipendenti comunali, arrivati a 7.432, contro i 7.800 di dicembre e i 9.800 di due anni fa. I dati sono stati forniti in Commissione dalla vicesindaca e assessora al Personale Michela Favaro che, confermando "una situazione del personale particolarmente in difficoltà", ha annunciato che è "terminata la ricognizione del fabbisogno dei vari uffici. I numeri sono ancora in fase di elaborazione - ha precisato - e il piano del fabbisogno sara' votato in Consiglio insieme al bilancio". La vicesindaca ha ribadito che "abbiamo intenzione di riavviare il concorso bandito nel 2019 per amministrativi di categoria C e stoppato dalla pandemia. C'erano 14 mila iscritti, ci potrà essere una prima scrematura ma sono numeri importanti e poter svolgere in presenza un concorso con un numero così alto di persone è difficile, speriamo che in primavera ci sia una situazione pandemica tale da poterlo fare". Favaro ha poi spiegato che c'è la necessità di bandire concorsi per dirigenti, per figure da inserire nella scuola, geometri, esperti informatici, per l'avvocatura e le biblioteche. Inoltre a giorni sarà bandito un concorso per l'area sociale. A questo si aggiungono le assunzioni, a tempo determinato, per gestire la partita del Pnrr. Per quanto riguarda gli interinali che lavorano per la Città, il Comune intende inserire nei bandi alcuni punteggi per chi ha già lavorato per l'ente.