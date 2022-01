Pd Piemonte lancia Agorà, confronto sul futuro della Regione

Il Partito Democratico del Piemonte lancia un programma di discussione e partecipazione sui temi fondamentali per il futuro del territorio. Il programma prevede una serie di Agorà, strumenti di discussione ibrida, in parte digitale e in parte in presenza. Lo annuncia il segretario regionale Dem, Paolo Furia. Alle Agorà potranno partecipare anche soggetti non iscritti al Pd, portatori di competenze, interessi e professionalità specifiche, e esponenti politici. Gli interventi, che saranno verbalizzati come base per discussioni successive, dovranno essere contenuti in 5/7 minuti. I temi spazieranno dalla riforma delle Rsa al futuro della sanità piemontese nel post-Covid, dalla transizione ecologica al rapporto tra pubblica amministrazione e terzo settore, dal Pnrr alle aree dismesse, dal paesaggio all'energia. Si parlerà inoltre di rifiuti, carceri, scuola e formazione professionale. Per partecipare è necessario iscriversi alla piattaforma 'https://decidim.agorademocratiche.it/0. Di alcune Agorà, sottolinea Furia, non sono ancora pronti i link perché in via di definizione, ma ci saranno aggiornamenti passo passo. "Si tratta di un processo innovativo - rimarca il segretario regionale Dem - con il quale raccogliere e ascoltare, discutere e elaborare, aperto a tutte e tutti coloro che hanno qualcosa da dire, e voglia di mettersi in gioco".