Piemonte: rischio idrogeologico, prosegue esame norme edilizie

Le nuove regole per i lavori di ristrutturazione e delocalizzazione dei fabbricati in aree a rischio sismico e idrogeologico sono state discusse oggi nella Commissione Urbanistica del Consiglio regionale, con l'intervento dell'assessore Fabio Carosso. Sono stati analizzati gli articoli 11, 12 e 13, con i relativi emendamenti, della proposta di legge presentata dal leghista Valter Marin. Riguardano temi come le abilitazioni dei professionisti, le misure minime dei servizi igienici in seguito alle ristrutturazioni, l'uso dei sottotetti e i lavori di restauro e risanamento conservativo da portare a termine su edifici che si trovano nei centri storici e nelle aree vincolate. La Commissione ha anche dato parere favorevole a maggioranza a un ordine del giorno presentato dal capogruppo M5s Sean Sacco che prevede un impegno a coinvolgere le associazioni dei pendolari nella stesura dei nuovi contratti di servizio con Trenitalia. Il documento verrà discusso e votato durante una prossima seduta del Consiglio regionale.