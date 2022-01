Covid: in Piemonte nuovo calo ricoverati in intensiva

Per il secondo giorno consecutivo, calo dei ricoverati Covid in Piemonte nei reparti di terapia intensiva: -5, il numero totale scende a 139. In lieve aumento, invece, i pazienti nei reparti ordinari: +4, il dato complessivo aggiornato è di 2.119. Più guariti, 17.041, che nuovi casi, 14.207, con un tasso di positività del 15%. Il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione riporta anche 12 decessi di cui 7 relativi a oggi. I tamponi diagnostici processati sono 94.497, di cui 82.755 antigenici, la quota di asintomatici, tra i nuovi positivi. è dell'85,4%. Il numero delle persone in isolamento domiciliare scende a 164.660.