CAPITALISMO MUNICIPALE

Iren, l'assemblea non slitta. Armani "nervoso" con i soci

Bucci sicuro della riconferma a Palazzo Tursi sgombra il campo in vista del rinnovo dei vertici. Lo Russo difende la presidenza per Torino. Boero prepara gli scatoloni (e con un piede fuori pure Irrera). L'ad nel mirino degli emiliani che contestano la nomina del nuovo Cfo

Rinvio dell’assemblea dei soci Iren, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il contestuale rinnovo del board, in attesa del voto per il Comune di Genova, uno dei principali azionisti? “Non se ne parla proprio”. A sgombrare il campo dall’ipotesi circolata con una certa insistenza soprattutto in ambienti emiliani (anche se con non poche riserve date dal fatto di trattarsi di società quotata), è stato proprio il sindaco della Superba, Marco Bucci, il quale senza risparmiare un’ostentata sicurezza ha dato per certa la sua riconferma e, dunque, pleonastica l’attesa di un suo eventuale successore.

A questo punto il countdown è partito. Con l’assemblea fissata al 30 giugno e l’obbligo della presentazione delle liste con almeno sessanta giorni di anticipo, i tempi si fanno assai stretti e i giochi entrano nel vivo. Con alcune certezze di non poco conto. La principale riguarda proprio la presidenza che rimarrà di nomina piemontese, o più esattamente del Comune di Torino (il più accreditato è Alessandro Battaglino), come definito nell’incontro, lo scorso dicembre, tra i sindaci di Reggio Emilia Luca Vecchi, di Torino Stefano Lo Russo e il già citato Bucci, incontro da cui era uscita la decisione di non mettere mano al patto parasociale, attendendone la scadenza naturale del 2024.

Si apre la partita e non mancano, ovviamente, i rumor di sottofondo (anche se piuttosto nitidi) come quelli che riguardano l’amministratore delegato Gianni Armani. Il manager pare mostri un certo nervosismo, forse provocato dal fatto di dover trattare con molti soci, anche se le previsioni di un suo rapporto complicato proprio con Bucci (per il quale la prima scelta per l’ad non era lui, bensì Luigi Ferraris, poi approdato in Ferrovie dello Stato) sono state smentite nei fatti, aprendo invece uno scenario inatteso. Già, perché Armani, a lungo in Anas e classificato come “vicino” all’ex ministro Graziano Delrio, parrebbe avere rapporti più difficili proprio con gli emiliani, smentendo anche in questo caso quel che si sarebbe detta un’ovvietà. Tra le altre cose, agli emiliani attraversati da pulsioni grilline non sarebbe andata giù la nomina da parte di Armani della Cfo Anna Tanganelli, soprattutto il suo compenso – circa 700mila euro – ritenuto da alcuni amministratori locali addirittura “scandaloso”, così come ci sarebbero motivi di frizioni legati alla gestione del personale.

Insomma, di motivi per movimentare i mesi che separano dal rinnovo del board, già non mancano fin d’ora. Ovviamente Torino gioca una partita da (co)protagonista, con una tranquillità maggiore rispetto ai giustificati timori che, durante l’amministrazione di Chiara Appendino, erano legittimamente alimentati dal concreto rischio di vedersi scippare la presidenza della multiutility. Stoppati questi tentativi, confermata la golden share a Palazzo di Città, Torino farà ovviamente parte della lista dei soci “istituzionali” e i posti saranno quattro. Degli attuali uno solo può essere definito davvero torinese ed è Maurizio Irrera, grande consigliori di Appendino (ma nel board di Crt in quota Fratelli d'Italia) e come gli altri tre destinato a non vedere riconfermato il mandato. Il quartetto attuale si completa, infatti, con l’attuale presidente Renato Boero, torinese di nascita ma milanese di residenza, che si appresta a riempire gli scatoloni, poi le due donne “foreste” piazzate dalla sindaca grillina, la lombarda Sonia Cantoni e la toscana Ginevra Virginia Lombardi. Più che probabile, se non praticamente certo, il ricambio totale della compagine torinese nel cda.

La rappresentanza torinese potrebbe addirittura aumentare rispetto al quadro attuale. Oltre alla lista “dei Comuni”, c’è anche quella degli investitori che attualmente annoverano nel cda due componenti, Licia Soncini ed Enrica Maria Ghia. E proprio una parte di questi azionisti piemontesi, tra cui Equiter, Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo, hanno visto riunirsi i loro vertici, ovvero i presidenti Alessandro Albano, Giovanni Quaglia e il segretario generale di corso Vittorio Alberto Anfossi, proprio per affrontare la questione Iren. Il proposito scaturito sarebbe quello di concentrare in una sorta di “cartello” piemontese gli sforzi per portare un uomo (o una donna) espressione del territorio proprio attraverso la seconda lista, non lasciando l’operazione tutta in mano come sempre avvenuto ad Assogestioni. Operazione che potrebbe avere un atout proprio dal territorio, da quella Città Metropolitana di Torino che, nel frattempo, ha acquisito quote del gruppo (2,5%), ma non fa parte del patto di sindacato. Quindi, non avendo vincoli e non essendo i suoi voti necessari per i componenti espressi dal Comune, l’ex Provincia potrebbe rafforzare ulteriormente il secondo fronte piemontese per indicare almeno uno dei due consiglieri indipendenti in seno al board della multiutility.