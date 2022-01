Tir in fiamme sulla A32, autostrada chiusa per i soccorsi

Intervento dei vigili del fuoco di Susa questa mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia per l'incendio di un tir, che ha preso fuoco al chilometro 61 in direzione Bardonecchia. Il mezzo pesante trasportava barattoli di pomodori; il conducente è sceso per tempo ed è illeso. Sul posto anche la polizia stradale e il personale della Viabilità Sitaf, la società che gestisce l'autostrada, rimasta chiusa durante le operazioni di spegnimento. Un caso analogo ha tenuta chiusa per diverse ore l'autostrada nella notte tra lunedì e martedì.