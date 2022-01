Giorno memoria: libro avvocati Torino su toghe perseguitate

Un opuscolo di un centinaio di pagine "per non dimenticare". Questa l'iniziativa presa dall'ordine degli avvocati di Torino in occasione della Giornata della memoria. Il volumetto è distribuito on-line a tutti gli iscritti e raccoglie gli atti di un convegno, che si svolse nel 2019, dedicato ai "54 esclusi", i legali che dopo l'entrata in vigore delle leggi razziali furono cancellati dall'albo subalpino. Uno dei capitoli prende in esame il comportamento dei magistrati: scrive il professor Guido Neppi Modona che "gli atteggiamenti dei giudici nei confronti della persecuzione degli ebrei sono tra le pagine più opache della storia della magistratura italiana, sotto il duplice aspetto della connivenza con la politica razziale del regime e della successiva totale rimozione nel corso del periodo repubblicano".