Eurovision: M5s, Città cerca volontari? Il lavoro va pagato

"In un momento in cui i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla nostra città, non possiamo permetterci di trasmettere il messaggio che a Torino il lavoro non valga nulla". A dirlo il capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, che contesta la scelta dell'amministrazione di affidarsi alla ricerca di 600 volontari per l'Eurovision Song Contest. "Troviamo davvero vergognoso - attacca Russi - che la Giunta Lo Russo usi l'appeal di un evento di enorme portata mediatica per adescare giovani, ai quali si chiede di lavorare gratis, per più di un mese e mezzo e senza alcun diritto, mascherando dietro termini entusiastici un vero e proprio sfruttamento del lavoro". Anche per la collega di Gruppo, Valentina Sganga, "i giovani, tanto decantati da tutti in campagna elettorale, restano ciò che purtroppo erano, pedine da sfruttare per qualche grande evento cittadino e da ripagare con un futuro fatto di precarietà, disoccupazione o espatrio. Non posso pensare - aggiunge - che in un evento che cuba milioni di euro non si trovino i soldi per retribuire le persone e che, con le difficoltà sociali ed economiche che si stanno attraversando per la pandemia, nessuno dell'attuale amministrazione si sia interrogato sull'inopportunità di una simile iniziativa".