Giorno Memoria: Lo Russo, spiega bene valore della libertà

"La Giornata della Memoria è un'occasione per ricordare soprattutto ai giovani, ma non solo, un pezzo della nostra storia che non potrà mai essere dimenticato. Senza alcun spirito paternalistico, ma con il sincero e sentito desiderio di condividere i valori su cui il nostro paese è fondato". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in Municipio alla commemorazione delle vittime della Shoah. "Torino porta i segni di quella storia - aggiunge il primo cittadino - una storia il cui ricordo ci spiega bene il valore della libertà che è il vero bene supremo, raggiunto con il sacrificio di tanti e consacrato dalla Costituzione repubblicana, la libertà della nostra Nazione, la libertà che dà il senso alla nostra vita, che ci consente di pensare al futuro". Riferendosi alla manifestazione No Vax dello scorso ottobre a Novara, citata anche nell'intervento del presidente della Comunità Ebraica di Torino Dario Disegni, Lo Russo sottolinea anche la "necessità di agire contro le fake news". "Proprio come fece Primo Levi con i suoi libri e le sue lezioni all'università - conclude -. Ora tocca a noi".